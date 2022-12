Matovič o svojom faux pas u prezidentky: Ako to bolo s podaním demisie!

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) trvá na tom, že svoju podpísanú demisiu v Prezidentskom paláci nevytrhol z rúk vedúcemu prezidentskej kancelárie Metodovi Špačekovi, ale jednoducho si ju zobral späť.

Ako povedal na tlačovej konferencii, demisiu bol ochotný podať, ak by strana Sloboda a Solidarita (SaS) podržala vládu. V Prezidentskom paláci však dostal SMS od premiéra Eduarda Hegera, že šéf SaS Richard Sulík nevie garantovať, ako sa pri hlasovaní zachovajú.

„Podal som svoju demisiu a požiadal som o kópiu," povedal Matovič s tým že následne telefonoval s človekom, ktorého si veľmi váži. Nespresnil však o koho ide. „Ten mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou neskláňajú," vyhlásil minister financií. Keď mu následne kancelár prezidentky podával kópiu demisie, vzal si aj originál. „Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú," priblížil Matovič. Dodal, že ho mrzí, keď Prezidentský palác hovorí o vytrhnutí.

Hovorca prezidentky SR Martin Strižinec uviedol, že Matovič prišiel podať svoju demisiu do Kancelárie prezidenta (KP) SR. Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie ju podpísal, avšak potom si to rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia ministra financií tak do prezidentskej kancelárie doručená nebola.