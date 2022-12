Šokujúce správanie Matoviča pred hlasovaním o nedôvere: Čo to tam stváral u prezidentky?!

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) prišiel doručiť do Kancelárie prezidenta (KP) SR svoju demisiu. Napokon si to však rozmyslel.

TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Líder SaS a poslanec Richard Sulík vo štvrtok pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde vyhlásil, že SaS bola pripravená vyjsť v ústrety, ale tento Matovičov krok označil ako nehorázny. Matovič vo štvrtok podvečer prišiel doručiť do KP SR demisiu. "Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR," priblížil Strižinec.

K udalosti sa vyjadrila aj samotná prezidentka na sociálnej sieti. "Chcem aj na tomto mieste potvrdiť, ako dnes Igor Matovič nedoručil demisiu do prezidentskej kancelárie. Igor Matovič dnes podvečer prišiel doručiť do prezidentskej kancelárie demisiu. Pred zamestnancami kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu kancelárie Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do kancelárie prezidentky," potvrdila Zuzana Čaputová.

Sulík vo štvrtok pred hlasovaním o vláde uviedol, že bol v poslednej minúte zavolaný premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) na stretnutie, kde mu bolo oznámené, že Matovič podá demisiu a je na ceste k prezidentke. Na poslednú chvíľu tak podľa jeho slov bol poslanecký klub SaS pripravený vyjsť v ústrety. Potom sa však stalo "niečo nehorázne", keď sa dozvedel o tom, že minister financií podal demisiu, ale následne si to rozmyslel. "Nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame a obzvlášť po našom odchode," dodal Sulík s tým, že zahlasujú na pád vlády.

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali.