Matovič ponúkol svoju demisiu: Toto je podmienka! Vyhovie mu SaS?

Video

Dnes sa rozhodne! Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde sa malo pôvodne uskutočniť v utorok, no koalícia procedurálnym návrhom Michala Šipoša (OĽaNO) získala čas do štvrtka do 17. hodiny, aby presvedčila hŕstku poslancov, ktorí by mohli zabrániť ich pádu. To, či sa im to podarí, nevedno. Situácia je napätá a konečný výsledok bude dozaista tesný.