Odvolávanie Hegera a napätá atmosféra v OĽaNO: Kto sú tarabovci, ktorí rozhodujú o vláde?!

Zo 74 poslancov bolo zrazu 77 a vláda napriek predpokladom nepadla. Prekvapivý posun v parlamentnej matematike spôsobil dohodu, ktorú dosiahol predseda parlamentu Boris Kollár (57) s triom poslancov, ktorí sú známi ako tarabovci.

Oni sú aj možným kľúčom k nekonečnej fraške okolo budúcnosti koalície. Práve Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci rozohrali hru, ktorú OĽaNO zvažuje podporiť, a rozhodnú tak o tom, ako bude Slovensko mesiace vyzerať. Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa v stredu zavrela na Bôriku, kde diskutovala o svojej budúcnosti. V hre bolo to, že vláda sa zrekonštruuje, odídu nie­ktorí ministri na čele s Igorom Matovičom a Heger to môže zvládnuť.

Tento scenár však zrejme zatrhli samotní poslanci OĽaNO, z ktorých mnohí nechceli pustiť svojho lídra preč z vlády. Zostávala tak len druhá možnosť a to dohoda s tarabovcami na predčasných voľbách. Koalícia pretláča termín, ktorý by čo najviac oddialil celoslovenské hlasovanie, a to na september. Dovtedy by mohol vládnuť Heger.

Tu sa však proti postavila desiatka poslancov OĽaNO, ktorá je združená okolo Kristiána Čekovského. Spolu s nimi je aj štvorica nezaradených a poslancov Za ľudí. Tí sa podľa zákulisných informácií vyhrážajú odchodom z koalície, ak by sa Matovič dohodol s tarabovcami na voľbách.

Hegerova vláda by tak mala formálne už len asi 59 poslancov, a to zďaleka nestačí na aspoň formálne vládnutie. Kľúčovými hráčmi sú práve Taraba a Kuffovci, ktorí vládu podržali už pri utorňajšom preložení hlasovania o páde. „V OĽaNO diskutujú o jednotlivých možnostiach a rozoberajú, či jún alebo september. Sú teda ochotní sa baviť o predčasných voľbách,“ skonštatoval Taraba.