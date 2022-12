Títo šiesti poslanci nechcú prezradiť, ako zahlasujú: Na kom stojí a padá vláda?!

Šiesti nevyspytateľní poslanci, ktorí rozhodnú o všetkom. Zatiaľ čo z celkového počtu 150 poslancov odkrylo karty už 144, do poslednej chvíle však nie je úplne isté, ako sa zachovajú zvyšní šiesti.

Vládu by položilo, keby za vyslovenie nedôvery hlasovali piati z nich. Napriek tomu nie je stále isté, či sa nakoniec nestane práve to. Na kom sa to celé bude lámať, aké sú tie najaktuálnejšie vyjadrenia kľúčových aktérov a ako vidia situáciu Pellegrini, Naď či expremiér Dzurinda? Víkend priniesol v súvislosti s parlamentnými počtami novinku, keď poslanec Spolu Miroslav Kollár na sneme strany ohlásil, že nebude hlasovať za pád vlády.

„Máme 363 dobrých dôvodov, prečo by táto vláda nemala pokračovať, ale tento návrh SaS vnímam ako nezodpovedný hazard s budúcnosťou krajiny,“ vyhlásil a aj v debate V politike na TA3 zopakoval, že hlasovať za pád vlády by bolo podľa neho „nemúdre a nezodpovedné“. Naopak, za pád vlády sa podľa posledných vyjadrení chystali hlasovať Tomáš Taraba a Štefan a Filip Kuffovci, hoci v kuloároch sa objavili špekulácie, že zaň nakoniec nezahlasujú všetci z nich.

Nezaradená poslankyňa Slavěna Vorobelová ešte koncom týždňa opakovala, že stále rozmýšľa, ako bude hlasovať, pričom otvorené sú zatiaľ všetky možnosti - za, proti aj zdržanie sa hlasovania.