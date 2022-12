Dzurinda chystá stranu: Takto bude vyzerať môj návrat! Čo expremiér radil Hegerovi?

Prehovoril uprostred vládnej krízy. Na sneme malej strany Spolu sa v sobotu objavil bývalý premiér Mikuláš Dzurinda (67). Ten už niekoľko mesiacov dáva udičky o tom, že sa pripravuje na návrat do slovenskej politiky. Len pár dní pred hlasovaním o dôvere vláde Eduarda Hegera (46) sa rozrozprával o tom, ako by jeho strana mala vyzerať.

Dzurinda vyvolal na sneme strany Spolu najväčší rozruch. „Dva roky sa stretávam so skupinou veľmi pekných mladých ľudí. Nie je im ľahostajná budúcnosť krajiny. Chcú sa venovať reformnej zodpovednej európskej politike a v takejto politike sa angažovať. Hľadáme metódu, vytvárame projekt, ako dosiahnuť smelý cieľ. Zdá sa mi, že túto metódu nachádzame,“ vysvetlil Dzurinda.

Podľa expremiéra môže Slovensku pomôcť politika založená „na zásadách kresťanskej demokracie, liberálnej demokracie, umierneného konzervativizmu“. „Ide mi o perspektívnejší projekt, nie pre jedny voľby,“ tvrdí. Isté je podľa neho to, že strana Spolu má v tomto projekte svoje miesto „a môže zohrať významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska toho, že sme odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti.“

Bude lídrom?

Podľa Dzurindu je čas na spájanie, pretože si myslí, že to môže byť silná báza, okolo ktorej sa dá vybudovať silná politická alternatíva pre nadchádzajúce voľby. Čo bude on sám v strane robiť? „To je pre mňa asi najťažšia otázka. Ak za niečo viem dať ruku do ohňa, tak to je výrok, že moje osobné motívy nehrali a nehrajú v tomto procese žiadnu rolu,“ hovorí Dzurinda. To, či bude súčasťou projektu OĽaNO, Za ľudí či KDH, zatiaľ nevie.