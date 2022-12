Dzurindov projekt má veľký potenciál: Miesto si v ňom nájde aj konkrétna strana

Strana Spolu má v projekte bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu svoje miesto. Predseda strany Miroslav Kollár je o projekte veľmi dobre informovaný. Dzurinda to uviedol v príhovore na sobotnom sneme strany Spolu v Senci.

"Polpercentná strana" podľa Dzurindu nie je bezvýznamná. "Myslím si, že jedna vec je istá už dnes. Strana Spolu má v tomto projekte svoje miesto a môže zohrať nesmierne významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti," povedal Dzurinda.

V príhovore potvrdil, že sa už dva roky stretáva s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú venovať reformnej politike. Vytvárajú projekt a myslí si, že sú na dobrej ceste. Keď bude hotový, predstaví ho širokej verejnosti.

"Je potrebné sa pokúsiť vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre Slovensko tak, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske politické zoskupenie, ktoré sa problémom krajiny prestane vyhýbať, ale práve naopak, tieto skutočné problémy začne riešiť," skonštatoval expremiér.

To, čo sa na Slovensku odohráva v posledných dňoch, expremiérovi pripomína 90. roky za vlády Vladimíra Mečiara. Na Slovensku sa podľa Dzurindu rozhoduje o tom, či tu bude vládnuť kompetentnosť, zodpovednosť, profesionalita, odbornosť. Taktiež či krajina bude schopná dosiahnuť a držať sa "troch veľkých O" - odvaha, obeť a odolnosť. "Toto rozhodlo v 90. rokoch. To nám umožnilo vymaniť sa z čiernej diery, integrovať sa s vyspelým svetom a dnes ide o to, aby sme sa z vyspelého sveta svojou hlúposťou, zbabelosťou a slabosťou sami nenechali vytlačiť," poznamenal.