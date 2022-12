Matovičova pravá ruka Marcel Klimek o hrozivom scenári: Takto nás zruinuje rozpočtové provizórium?!

Bude to až také drsné?! Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek (49) v uplynulých dňoch obchádzal poslancov, aby zdvihli ruku za pripravený rozpočet na rok 2023 z dielne jeho nadriadeného Igora Matoviča (49).

Ak by sa tak nestalo, hrozí podľa neho Slovensku katastrofický scenár, pri ktorom sa zvýši inflácia, nezamestnanosť a pomoc s energiami sa nedostane ľuďom ani firmám. Čo si o maľovaní čerta na stenu myslia odborníci a koľko by naša krajina dokázala fungovať v takomto oklieštenom režime?

V utorok by sa okrem dôvery vláde mal parlament vyjadriť aj k návrhu rozpočtu na budúci rok. Okrem opozície nepodporí naplnenie štátnej kasy ani bývalá koaličná strana SaS, ktorej prekáža nielen rekordný deficit, ale aj to, že neobsahuje napríklad stropy na výdavky, ktoré môže vláda minúť.

„Už v apríli sme prijali zákon, že výdavkové limity budú v štátnom rozpočte, a zrazu tam nie sú,“ upozornil Sulík. Za nesplnenie tohto bodu podľa neho hrozí, že nám Európska komisia skráti alebo zastaví platby z plánu obnovy. Heger pri tomto bode tvrdí, že s Európskou úniou sa snaží dohodnúť ústupky. Liberálom však prekáža aj balík 3,5 miliardy eur, ktorým bude disponovať minister financií Igor Matovič. Ten ho bude môcť rozdeľovať podľa situácie, čo podľa Sulíka znamená ďalšie jeho „atómovky“.

Hrozivý scenár



Štátny tajomník ministerstva financií Klimek urobil v parlamente „kolečko“ a snažil sa poslancov naprieč parlamentom presviedčať, aby ruku za najdôležitejší zákon roka zdvihli. Ak sa tak nestane, hrozí podľa neho Slovensku ekonomická katastrofa. „Znamenalo by to prepad ekonomiky rádovo o 4,1 percenta HDP, stratu 52 800 pracovných miest, to znamená rast nezamestnanosti o skoro dva percentuálne body na 8 percent a rast inflácie z očakávaných 13,5 percenta na 17,3 percenta,“ povedal pre Denník E s tým, že to sú parametre porovnateľné so štandardne veľkými hospodárskymi krízami, teraz pandémiou, predtým s finančnou krízou v roku 2009, z ktorej sa krajiny po celom svete spamätávali roky.