Koalícia má štyri dni na zákulisné hry: Čo môže odvrátiť Hegerov pád?! Možností na záchranu je viac

Čakajú nás dni plné nervov. Mimoriadne tesné odvolávanie vlády Eduarda Hegera (46) dáva koalícii posledné chvíle na to, aby odvrátila svoj pád. Opozícia na čele s SaS a Hlasom sa snaží o koniec trojlístka strán OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí a posledné odhady hovoria o tom, že sa im to môže podariť.

Podporu vysloveniu nedôvery avizuje 75 poslancov a stačí, aby sa pridal už len jeden nerozhodnutý. Všetko sa však môže do utorkového hlasovania ešte zmeniť. Skupina okolo Igora Matoviča (49) sa podľa odborníkov bude snažiť o to, aby zostali na čele štátu. V parlamente prebieha niekoľkodňová slovná bitka o to, kto bude vládnuť Slovensku. K tomu, aby sa skončila Hegerova éra, je potrebných 76 hlasov.

Všetko sa to bude kryštalizovať počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa. V OĽaNO si vážnosť situácie zrejme uvedomujú, keďže v piatok prišli s návrhom, aby sa hlasovanie posunulo na január. „Od navrhovateľov sme počuli, že riešením situácie môže byť rekonštrukcia vlády. Potrebujeme viac času, aby sme sa o tejto ich predstave mohli porozprávať,“ povedal Martin Klus (exSaS), ktorý sa k OĽaNO v tomto zámere pripojil. „Ak padne vláda, ľudia budú mať opäť vianočné sviatky zahltené politikou,“ skonštatovala Anna Mierna (OĽaNO).

Motivácia pre poslancov



SaS však na toto volanie nepristúpi. Od odbojnej časti OĽaNO, ktorá sa už niekoľkokrát postavila voči svojmu predsedovi, očakávali, že vyzve Matoviča na odchod. „Je úsmevné žiadať o odloženie hlasovania o dôvere vlády Eduarda Hegera. Opakovane počúvame o červených čiarach pána Budaja a Juraja Šeligu, avšak v realite ich viackrát popreli. Utorkové hlasovanie ukáže, kto podporuje túto vládu,“ uviedol Sulík.