Exministerka Kolíková zvozila vládu pod čiernu zem: Grendel bleskovo vrátil úder!

Súčasná vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej to dovolí predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. Vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková v úvode piatkovej parlamentnej diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

Vyčíta koalícii, že nezmenila paragraf 363 Trestného poriadku i nevydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica súdu na väzobné stíhanie. "Táto vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí Boris Kollár. A to je teda veľmi málo. A, bohužiaľ, tiež do akej miery jej to dovolia nezaradení poslanci z klubu OĽANO alebo už zaradení v klube Sme rodina," vyhlásila Kolíková. Pripomenula otvorenie schôdze na podnet Smeru-SD, ktorej cieľom malo byť podľa nej útočiť na vyšetrovateľov, prokurátorov a ovplyvniť svedkov. Roztržka Fica a Sulíka naberá grády! Šéf SaS konečne prehovoril: Chcú sa liberáli vrátiť do vlády?! Odmieta argument, že nie je čas na vyslovenie nedôvery vláde pre jej boj s korupciou a mafiou. Ak ide o veľké korupčné kauzy s dosahom k nominantom bývalých vlád, musia podľa nej demokratické sily vyhrať aj ďalšie voľby. "Neslušný a nezodpovedný spôsob vládnutia súčasnej vlády naháňa opačných voličov k volebným urnám," vyhlásila.