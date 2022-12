Schválili Matovičovu agendu: Kto dostane 200 eur na dieťa? Dôležité upozornenie analytika!

Daňový bonus v novej výške 140 eur a kompenzácie samosprávam. Zatiaľ čo doteraz si rodičia dieťaťa do 15 rokov prišli v rámci daňového bonusu na 70 eur a rodičia starších detí na 40 eur mesačne, od januára budúceho roka bude už fungovať iný systém.

Parlament schválil novelu, keď rodičia detí do 18 rokov zarábajúci nie menej ako 850 eur mesačne budú dostávať daňový bonus v novej výške 140 eur, tí so staršími deťmi potom 50 eur. Okrem toho nedávno prešlo aj zvýšenie prídavkov na 60 €.

Mesiace sa tým chválil na bilbordoch, no až teraz mu to schválili v parlamente. Minister financií Matovič pretlačil návrh na zvyšovanie daňového bonusu na dieťa a vyššie prídavky. Po novom sa bude zohľadňovať príjem oboch rodičov, keďže bonus sa bude môcť počítať z čiastkových základov dane oboch z nich. Plošne sa platnosť zvýšeného daňového bonusu na vyživované deti vzťahuje na prechodné obdobie dvoch rokov od januára 2023 do decembra 2024.

Zoberú samospráve

Keďže toto opatrenie by opäť raz zobralo potrebné financie samosprávam, poslanci OĽaNO navrhli kompenzovať dosah týchto opatrení sumou 236 miliónov eur. Celkovo ide o výpadok 800 miliónov eur a mestá a obce avizujú, že kvôli tomu zdražejú základné služby pre obyvateľov.

Ak má rodič jedno dieťa mladšie ako 18 rokov, dostane plný mesačný bonus vo výške 140 eur len za predpokladu, že zarába mesačne viac ako 850 eur v hrubom. Ak je rodičom dvoch detí do 18 rokov, na to, aby mal na ne bonus vo výške 280 eur, potrebuje zarábať mesačne najmenej 1 200 hrubého. Prijatú podobu kritizovala v rozprave pred hlasovaním aj opozičná SaS. „Bohatým pomáha viac, chudobným menej. Pomôže len 24 percentám domácností, ktoré majú deti. Nedostanú sa k nemu napríklad matky samoživiteľky,“ vyhlásil šéf finančného výboru Marián Viskupič.