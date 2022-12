Je v nebezpečenstve? Prezidentka Čaputová prehovorila: Vyhrážajú sa mi zabitím!

Prehovorila o tom, čomu musí čeliť vo funkcii. Prezidentka Zuzana Čaputová (49) je už štvrtým rokom hlavou Slovenskej republiky. S prestížnym postom sa spájajú nielen noblesa a rešpekt, ale, naopak, aj drsné vyhrážky smrťou.

Práve tie dostáva Čaputová aj pre stupňujúcu sa kritiku zo strany niektorých politikov. Najnovšie priznala, že aj preto zvažuje ďalšie právne kroky. Prezidentka v diskusnej relácii O 5 minút 12 uviedla, že vecná kritika je v súvislosti s jej funkciou na mieste. Naopak, zažíva však aj drsné útoky, ktoré podľa nej do verejného života patriť nemajú.

„Sú to hrubé, brutálne, osobné útoky na moju osobu. Najmä tie podozrenia, ktoré hovoria, že slúžim inej moci, o vlastizdradkyni, že som americkou agentkou a podobné hrubé nezmysly,“ opisuje Čaputová. Otvorene poukázala na to, že jej do paláca chodia také správy, nad ktorými sa bežnému človeku rozum zastavuje.

„To, čo je na tom nebezpečné, je, že ľudia, ktorí sa mi vyhrážajú zabitím, a kde sú trestné stíhania, pretože sú takí ľudia, ktorí mi píšu vyhrážky zabitím, používajú slovník týchto politikov. Obviňujú ma z toho, že slúžim inej moci, to už mi pripadá nebezpečné. Netýka sa to iba mňa, ale aj mojich blízkych, a to už považujem ďaleko za hranicou,“ dodáva prezidentka.