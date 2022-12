Zvrat v parlamentných vzťahoch: Pozrite, s kým spolupracuje SaS! Príprava na novú koalíciu?

Pragmatizmus a zhoda okolností alebo zárodok spolupráce? Šéf Hlasu Peter Pellegrini (47) si nevie prísť na meno so svojím mentorom Robertom Ficom (58), líder SaS Richard Sulík (54) zasa nevie vystáť sivú eminenciu koalície Igora Matoviča (49).

Keďže sa teraz Sulík s Pellegrinim po­dujali spoločne odvolávať Hegerovu vládu, automaticky sa vynára otázka, či by vedeli spolupracovať aj bližšie. Pýtali sme sa, aké reálne je ich partnerstvo. Pri pohľade na prieskumy verejnej mienky sa ako technicky najjednoduchšia môže zdať prípadná budúca vláda dvoch preferenčne najsilnejších strán, teda Hlasu a Smeru.

Hoci však Pellegrini budúcu spoluprácu s Ficom doteraz nikdy jednoznačne nevylúčil, z kuloárov sa nám podarilo zistiť, že ho táto predstava nenapĺňa radosťou a zrejme by nebola jeho prvou voľbou. Môže sa teda v prípade volebného víťazstva usilovať skôr o koalíci, kde by bola základom aj SaS? O takejto možnosti už dlhé mesiace, hoci v negatívnom zmysle, hovorí šéf Smeru Fico aj Matovič, samotný Pellegrini nechce potvrdiť, že by mal takéto preferencie.