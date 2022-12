Matovič poteší gastro: Koalícia sa dohodla na perfektnej novinke

Daň z pridanej hodnoty (DPH) by sa mala dočasne znížiť na 10 % nielen pre športoviská, ale aj pre gastro.

Avizoval to v piatok na tlačovej konferencii minister financií Igor Matovič (OĽANO) s tým, že sa na tom dohodli v koalícii. Zároveň dodal, že ak sa týmto opatrením výrazne zlepší priznávanie tržieb v gastre, môže sa zníženie DPH predĺžiť.

Znížená sadzba dane na 10 % by sa mala uplatňovať do konca marca 2023. Toto opatrenie sa má realizovať prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o DPH, o ktorej by sa malo hlasovať budúci utorok (6. 12.). Nižšia DPH sa týka prepravy osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, uplatňovať sa má aj na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby.

"Je to, myslím si, ústretový krok, verím, že pomôže," skonštatoval Matovič. Dúfa, že to pomôže nielen podnikateľom, ale aj zákazníkom. Podotkol, že v prípade gastra je ochotný predĺžiť zníženie DPH aj na ďalšie mesiace, ak sa výrazne zlepší priznávanie tržieb. Podľa jeho slov sa v reštauračných službách priznáva približne len 35 % tržieb.

Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga poznamenal, že sa na tomto opatrení dohodli všetky tri koaličné strany. "Bola o tom náročná politická diskusia," pripustil. Na zníženej DPH podľa neho získajú všetci ľudia, ktorí sa pôjdu najesť do reštaurácií.

Matovič zároveň oznámil uzavretie dohody so samosprávami na kompenzácii výpadku príjmov v dôsledku zvýšeného daňového bonusu. Pomôcť má dodatočných 100 miliónov eur z dane z príjmov právnických osôb. Ďalších 200 miliónov eur by malo smerovať na pomoc samosprávam s energiami. Priblížil, že v prípade samospráv bude vláda pomáhať dovtedy, kým sa neminie balík 200 miliónov eur určený na pomoc so stropovaním cien.