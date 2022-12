Ostrá reakcia OĽaNO na podpásovku od liberálov: Spolčil sa so skorumpovanými zlodejmi! Na Sulíkovi nenechali nitku suchú

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa spolčil so skorumpovanými zlodejmi s cieľom povaliť v poradí už tretiu demokratickú a protikorupčnú vládu.

Povedal to minister financií a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na tlačovej konferencii v reakcii na to, že SaS dnes spolu s Hlasom-SD podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Podľa Matoviča sa Sulík najprv snažil rozbiť vládu zvnútra a keď sa mu to nepodarilo, skúša to zvonka. „Dnes sa so skorumpovanými zlodejmi podpisujú na jeden hárok na povalenie ďalšej protikorupčnej vlády. Spolu s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), o ktorom dnes vypovedajú svedkovia, že zobral úplatok 150-tisíc eur,“ poukázal Matovič. Argument opozície, že táto vláda nevie pomôcť ľuďom, podľa Matoviča neobstojí, keďže dnes predstavili historicky najväčšiu pomoc pre domácnosti za šesť miliárd eur.

Sulík vedie podľa lídra OĽaNO svoju stranu do záhuby. Je mu ľúto, že väčšia časť liberálov dnes v parlamente hlasovala za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). „Keď sa mafia pokúša odvolať ministra vnútra, ktorý zabezpečuje slobodu konať, to je znak kvality, že vyšetrovatelia si naozaj slobodne môžu pod jeho záštitou konať svoju prácu. Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini sprivatizovali najvyššie poschodie polície SR v prospech nitrianskeho podnikateľa Norberta Boroda,“ povedal Matovič.

Sulík podľa neho koná v zúfalstve z toho, kam svoju stranu dotiahol alebo možno aj z pomsty, keďže dnes ráno bol obvinený „osobný priateľ Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej Jaroslav Haščák.“ Je zároveň rád, že poslanci, ktorí prešli do SaS zo strany Za ľudí okrem Márie Kolíkovej naďalej zostali verní svojmu protikorupčnému poslaniu a nehlasovali za odvolanie Mikulca.