Expolitik Hanzel sa pustil do šéfa pozemkového fondu: Hádka pre dom v milionárskej štvrti

Môže mať záhradný domček výmeru takmer 100 štvorcových metrov a dve podlažia? Aj o tom sa už niekoľko týždňov sporia štátne úrady so zakladateľom Smeru Bohumilom Hanzelom a jeho dcérou Iris.

Tí si v lukratívnej oblasti Trenčína postavili stavbu, ktorá sa podľa šéfa Slovenského pozemkového fondu Jána Marosza (44) nedá nazvať inak ako vila. Hanzel v piatok prišiel protestovať do Bratislavy a priamo u Marosza sa dožadoval nápravy a ospravedlnenia. Iris Hanzelová získala pozemok s rozlohou 4 200 štvorcových metrov na vybudovanie sadu.





Namiesto toho tam však podľa Marosza vyrástla vila a pozemok teda neslúži pôvodnému účelu. „Mali sme tam urobiť sad - urobili sme tam sad,“ argumentoval pred sídlom SPF expolitik Hanzel s tým, že stavba, ktorá na pozemku vyrástla, je väčšinu času aj tak opustená. „Nikto tam nebýva a ani tam nikto nikdy nebýval,“ tvrdí Hanzel, ktorý pripúšťa len občasné popíjanie s priateľmi na terase. „Keď prší, skryjú sa dnu,“ dodáva.

Podľa Marosza by sa však orgány činné v trestnom konaní mali pozrieť na to, či si Hanzelovci plnia zmluvné podmienky kúpy pozemku. „Tam nie sú žiadne podmienky, ja ich mám desaťkrát preštudované,“ oponoval mu Hanzel. „Zámer je len zámer. Vy rozumiete, čo je zámer? Možnože nie, lebo sa nevyznáte,“ útočil Hanzel na šéfa SPF. Napokon však neodolal jeho pozvaniu na kávičku a obaja kohúti sa odobrali do kancelárie šéfa SPF.