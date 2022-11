Snaha o dohodu s odborármi stroskotala: Vytiahla vláda eso z rukáva? Aha, čo im ponúkajú!

Totálny obrat! Dohody medzi vládou a odborárskymi predákmi lekárov stroskotali. Uviedol to premiér Eduard Heger (46) s tým, že štát sa začína pripravovať na vyhlásenie núdzového stavu.

Od decembra totiž nemusia do nemocníc nastúpiť dve tisícky lekárov. Minister financií Igor Matovič (49) povedal, že poslednou kvapkou bolo, keď im odborári poslali ďalšie požiadavky nad rámec tých, ktoré boli známe doteraz. Vláda tak z rukáva vytiahla ponuku na tzv. stabilizačný príspevok, ktorý dostanú všetci zdravotníci v nemocniciach a môže dosiahnuť výšku 30 000 €.

Heger po rokovaní Ústredného krízového štábu vyhlásil, že vývoj pri lekároch nejde dobrým smerom. „Snaha podpísať memorandum nateraz stroskotala, lebo odborári prišli s ďalšími požiadavkami, ktoré chceli zapracovať do pracovných zmlúv,“ vysvetlil premiér. Podľa neho by to znamenalo dodatočné navýšenie požiadaviek lekárov nie o 50 miliónov eur, ale o 120 miliónov eur. „Účet na platy lekárov by sa dostal na 430 miliónov eur,“ dodal.