Rozruch v rodine multiotecka! Kollárova expartnerka prelomila mlčanie: Nezaujíma sa o svoje deti?

Nečakaná dráma v širokej rodine multiotecka. Predseda parlamentu Boris Kollár (57) je známy tým, že má 12 detí s 10 ženami.

Len v lete sa mu narodil zatiaľ posledný syn Aaron, ktorého mu porodila explavkyňa Barbora Richterová (34). S ňou má pritom už syna Artura (11) a doteraz sa zdalo, že nemajú žiadne problémy. Richterová však najnovšie prehovorila o tom, že Kollár sa o svojich potomkov nezaujíma, čo ju poriadne nahnevalo.

Kollár bol známy tým, že sa vraj rád staral o svoje deti a zabezpečoval aj ich mamy. Táto idylická verzia však dostáva trhliny tým, ako ho opisuje matka jeho posledného syna Richterová. Tá sa posledné roky objavovala aj po Kollárovom boku na rôznych akciách. Zdá sa však, že teraz je to inak. Zákulisie Kollárovho súkromia sa pomaly odhaľuje v čase, keď sa len pred pár dňami vybral na dovolenku do Dubaja. Z nej sa vrátil s blondínkou Laurou, ktorá sa rada prezentuje sexi fotkami na sociálnej sieti. Vyzerá to tak, že ide o najnovší objav známeho záletníka.