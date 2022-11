Vzniknú nové politické strany? Dzurinda aj Nicholsonová niečo chystajú: Hovoria o žetónoch aj o planktóne

Budú sa prepisovať prieskumy preferencií? Na politickej scéne sa schyľuje k vzniku dvoch nových subjektov, ktoré zastrešujú známe mená. Po tom, čo o svojom projekte začal hovoriť expremiér Mikuláš Dzurinda (67), sa s ďalšou stranou prihlásila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45).

Tá chce vraj loviť v iných vodách, no politológ to vidí úplne inak. V slovenskej politike pravidelne dochádza k vzniku nových strán, ktoré sa snažia o úspech v parlamentných voľbách. Tie najbližšie nás zatiaľ čakajú v roku 2024, ak sa dokáže Hegerova vláda udržať pri moci. Slováci si však, zdá sa, budú vyberať z pestrejšej ponuky hnutí. Na scéne sa objavujú minimálne dva projekty, s ktorými sa spájajú mená Dzurindu a Ďuriš Nicholsonovej. Pôvodne sa uvažovalo, že by do toho mohli ísť spolu, no europoslankyňa to odmieta.

„Zakladať ďalší politický planktón nemá zmysel. Ak do toho pôjdeme, tak nie ako strana, ktorá má ambície prekročiť päťpercentné kvórum. Ak do toho pôjdeme, máme záujem byť stranou, ktorá pôjde do vlády a bude mať exekutívnu silu, aby skutočne odštartovala reformy, ktoré má na papieri,“ uviedla pre Hospodárske noviny s tým, že chce najskôr dáta, čo považujú Slováci za najväčšie problémy. Politička prezradila, že v strane bude mať exkolegu z SaS a exministra práce Jozefa Mihála. Okrem neho sa podľa Aktuality.sk dohaduje aj so šéfom ODS a generálom Pavlom Mackom.

Ďalším do partie môže byť aj nedávny odídenec z SaS Martin Klus, ktorý však plánuje diplomatickú kariéru. „Skôr zvažujem uchádzať sa o miesto v diplomacii alebo po skončení volebného obdobia návrat do akademického prostredia,“ uviedol Klus pre Nový Čas. Europoslankyňa však hľadala lídra, medzi inými napríklad chcela presvedčiť hokejistu Miroslava Šatana, ale nepodarilo sa jej to.