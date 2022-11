Nemocnice sa pripravujú na veľký exodus lekárov: Ukázali nám svoje krízové plány! Kto nás ošetrí?

Pripravujú sa na najhoršie. Nemocnice po celom Slovensku môžu už o dva týždne opustiť dve tisícky lekárov. Tí vláde predložili niekoľko svojich požiadaviek, pričom ministerstvo zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (53) vypracovalo memorandum s ich plánovaným plnením.

Odbory na čele s lekárom Petrom Visolajským však odkázali, že ide o vágny dokument, ktorým by popreli svoju snahu o zlepšenie situácie. Nový Čas oslovil nemocnice s otázkami, ako sú pripravené na odchod svojich kľúčových zamestnancov a čo to bude znamenať pre pacientov.

Lengvarský v rozhovore pre Nový Čas oznámil, že 2 100 podaných výpovedí je pre zdravotníctvo katastrofou. „Nemôže fungovať v takom režime ako teraz. Pokiaľ by k tomu došlo, čo dúfam, že sa nestane, tak budú problémy a nikto si nemyslí, že nemocnice prežijú bez dvoch tisícok lekárov,“ skonštatoval.

„Dôraz bude kladený na urgentnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude musieť byť poskytovaná. Áno, je možné, že niektoré zákroky, plánované operácie budú odložené,“ dodáva minister.

V roku 2011 v podobnej situácii vláda vyhlásila aj núdzový stav, ktorý však lekári obišli tým, že sa „hodili“ na péenky. K podobnému kroku by sa Lengvarský nerád uchyľoval aj teraz. Odborári po tom, čo si preštudovali memorandum z dielne rezortu, oznámili, že obsahuje len vágne sľuby a nerieši ich požiadavky.

„Ak by sme na takúto dohodu pristúpili, išli by sme sami proti hlavnému zmyslu našich výpovedí,“ uviedol Visolajský. Lengvarský mu oponoval, že problém je hlavne v platoch, ktoré už zvýšili, ale nie na takú úroveň, ako žiadali doktori. Ďalšie rokovania by mali byť dnes.