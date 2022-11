Mikulec má problém: Nevie sa dohodnúť s Čechmi a Rakúšanmi? Utečenci k nám prúdia a kontroly pokračujú!

Foto

Takto si to vôbec nepredstavovali. Zvýšený počet utečencov z krajín ako Sýria či Afganistan dáva zabrať policajtom aj ochrane hraníc Európskej únie. Vzhľadom na to, že množstvo nelegálnych migrantov sa posledné týždne nepodarilo obmedziť, na slovenských hraniciach pokračujú kontroly do Rakúska aj Česka. Minister vnútra Roman Mikulec (50) hovorí, že sa snaží s kolegami vyrokovať dohody, no zatiaľ k žiadnym zmenám neprišlo.