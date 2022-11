V parlamente sa napriek kríze môžu tešiť na viac peňazí: Takto narastú platy poslancov v roku 2023!

Polepšia si o stovky eur. O toľko stúpne budúci rok plat poslancom Národnej rady. Naproti tomu ministrom sa platy nezvýšia vôbec. Ako je to možné?

Zatiaľ čo plat poslancov sa odvíja od priemerného platu v národnom hospodárstve, plat členov vlády, ktorý by sa od neho mal odvíjať tiež, je dlhodobo zmrazený. Desiatky politikov sa však napriek kríze dočkajú utešeného rastu mzdy zatiaľ čo bežní pracujúci podľa odhadov na reálnych mzdách o niečo stratia.

Poslanci by mali v budúcom roku zarábať okolo šesťtisíc eur. Zatiaľ čo tí, ktorí pochádzajú z Bratislavy, by si mali prísť mesačne na 5 862 eur v hrubom, tí mimobratislavskí by mali dostávať 6 215 mesačne. Pri Bratislavčanoch to bude nárast o 376 a pri mimobratislavských až o 401 eur oproti aktuálnemu roku. Ide pritom zatiaľ len o odhadované sumy, keďže do výpočtu ich platu môžu ešte vstúpiť ukazovatele, ktoré zatiaľ nepoznáme.

Poslanci NR SR majú nárok vždy na trojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, pričom táto suma sa znižuje podľa toho, aký bol v predošlom roku deficit štátneho rozpočtu. Keďže však výška deficitu bude podľa všetkého v rovnakom rozmedzí ako v tomto roku a poznáme aj odhad priemerného platu v tomto roku, dá sa z toho už teraz odvodiť, že poslanci si v budúcom roku prilepšia približne o 400 eur.

K zá­kladnému platu pritom v ich prípade pristupujú ešte paušálne náhrady. Spolu s nimi by tak mali budúci rok zarábať poslanci pochádzajúci z Bratislavy 5 826 eur, zatiaľ čo tí mimobratislavskí 6 215 eur mesačne v hrubom. Predseda parlamentu a šéfovia parlamentných výborov majú ešte navyše funkčné príplatky.