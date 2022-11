Poslanec Republiky Miroslav Suja sa vôbec nemá zle: Vozí sa na luxusnom tátošovi za 150 000 €!

Dopraje si. Poslanec extrémistickej Republiky Miroslav Suja (46) sa posledné mesiace vozí v luxusnom aute za desaťtisíce eur. Biely tátoš s detvianskou značkou sa premáva po hlavnom meste a najnovšie si ho všimol čitateľ Nového Času, ako parkuje pred poslaneckou ubytovňou v centre hlavného mesta.

Suja priznáva, že auto za odhadovanú cenu 150 000 € patrí jemu. Kuriózne je, že on sám vraj netuší, koľko stálo, keďže ho mal len vymeniť za svoje staré. Pred poslaneckou ubytovňou v Bratislave pravidelne parkuje biely Mercedes patriaci poslancovi Sujovi. Ide o zakladajúceho člena strany Republika, do parlamentu sa dostal na kandidátke kotlebovcov. Známy je najmä tým, že cvičil mužov, ktorí pracovali u vraha Mikuláša Černáka.

Suja využíva poslaneckú ubytovňu, pretože pochádza z Detvy. Dlhodobo sa o ňom vie, že sa rád obklopuje luxusom, a najnovšie si zadovážil aj nového tátoša. Nový Čas oslovil Suju s tým, koľko za auto zaplatil. Poslanec tvrdí, že ho získal zhruba pred rokom. „Teraz by som vás klamal, buď 2020, alebo 2021,“ odpovedal na otázku, kedy ho kúpil. „Má najazdených 130 000 kilometrov,“ dopĺňa Suja.

K sume, za ktorú ho získal, sa vyjadrovať nechcel s odôvodnením, že ho dostal výmenou jedna k jednej za svoje staré auto, a teda nevie, koľko stálo. „V predajni ma oslovili, že či im nechcem to staré dať a dajú mi nižšiu triedu, nižšiu sériu, že či to nechcem vymeniť, tak som to vymenil,“ vraví. Na otázku, či naozaj nič nedoplácal, odpovedá: „Nie, nedoplácal som nič. Ani korunu. Oni mali kupca na to moje staré,“ uzatvára.

Podľa našich informácií stojí takéto auto okolo 150 000 eur. Odborník na automobily pre Nový Čas podľa fotografie potvrdil, že takáto cena je v prípade tohto vozidla reálna. „Ide o Mercedes triedy S, to je najvyššia trieda. A je to aktuálny model, nie je to stará generácia,“ hovorí expert. Zároveň dodáva, že je zvláštne, že by takéto auto bolo možné získať jednoduchou výmenou za ojazdené auto bez doplácania.