Športoviská áno, no reštaurácie nie: Znížia DPH aj na gastro?! Analytik vidí ideálne riešenie

Strážca štátnej kasy chce podporiť športoviská, no reštaurácie nie.

Zatiaľ čo so znížením DPH pre vleky, akvaparky, štadióny či kryté bazény minister financií Igor Matovič (49) nemá žiaden problém, zníženie DPH pre gastro si nevie predstaviť. V spore tak je so svojimi koaličnými partnermi, ktorí to, naopak, požadujú, inak neodklepnú ani menšiu daň Kollárovi.

Zatiaľ čo so znížením DPH pre vleky, akvaparky, štadióny či kryté bazény minister financií Igor Matovič (49) nemá žiaden problém, zníženie DPH pre gastro si nevie predstaviť. V spore tak je so svojimi koaličnými partnermi, ktorí to, naopak, požadujú, inak neodklepnú ani menšiu daň Kollárovi.

Hoci podpora pre športoviská dostala nálepku pomoci šéfovi Sme rodina Borisovi Kollárovi, ktorý vlastní vleky, ten tvrdí, že sa to takto nedá spájať. „To nie sú lyžiarske vleky Borisa Kollára, nebuďte ako takí psi. To je celý sektor,“ bráni sa. Sme rodina podľa neho predložila do parlamentu zníženie DPH na športoviská po tom, čo mu tento nápad schválil Matovič.