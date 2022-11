Lengvarský pre Nový Čas: Ako to bude fungovať po výpovediach a na čo sa máme pripraviť?

Na riešenie má len tri týždne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (53) sa snaží dohodnúť s 2 100 lekármi, ktorí podali výpovede, aby zostali liečiť pacientov v nemocniciach.

Odborári mu zatiaľ odkazujú, že ustúpiť nemienia, a tak reálne hrozí, že od prvého decembra nastane v zdravotníctve chaos. Pre Nový Čas Lengvarský hovorí, aké sú jeho plány a na čo sa majú Slováci pripraviť.



Ako sa cítite ako minister, ktorému má v najbližšom čase odísť 2-tisíc lekárov?

- Nič príjemné to nie je, ale verím, že nájdeme spoločnú reč. Taktiež musím podotknúť, že s požiadavkami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) súhlasíme. V celom systéme bodov a požiadaviek, ktoré medzi sebou vzájomne súvisia, nie je nič, čo by sme už nezačali robiť. V mnohých otázkach sme rýchlo našli zhodu a niektoré z nich sme aj splnili. Bohužiaľ, dôležitá otázka je tá o platoch, čo nespochybňujeme, ale treba povedať, že máme obmedzené možnosti štátneho rozpočtu. Išli sme na prvotné rokovania s požiadavkou 100 miliónov eur iba pre niektoré zdravotnícke profesie. Napokon sme sa s analytikmi ministerstva financií a našimi dohodli na nejakej sume, ktorá bude riešiť všetky zdravotnícke povolania - nielen lekárov a sestry. Ide nám o nastavenie spravodlivosti aj v ďalších oblastiach, kde pociťujeme nedostatok personálu - záchranári, asistenti, sanitári. Naďalej pritom platí mzdový automat, ktorý hovorí o tom, že aj v ďalších rokoch sa budú platy zvyšovať - z vyššieho základu, takže tam bude valorizácia v roku 2024 okolo 8 % a v ďalšom roku 10 %. My sme ochotní o tom rokovať aj ďalej, ale vzhľadom na to, aká je situácia v rozpočte, aj vzhľadom na energie a infláciu tie možnosti rozpočtu väčšie nie sú.

Čiže zvýšenie platu o stovky eur, čo už prešlo, je strop a viac im ponúknuť nedokážete?

- Ministerstvo zdravotníctva viac už ponúknuť nemôže, vyrokovali sme všetko, čo bolo možné. Je to teraz otázka na ministerstvo financií, my to podporovať budeme, ale sme si vedomí toho, že rozpočet má svoje limity.

Sú platy hlavnou témou, na ktorej ste zaseknutí pri rokovaniach?

- Nerád by som hovoril, že to je tá najhlavnejšia vec, ale na všetkom ostatnom sme sa dohodli a stanovili sme si limity, termíny plnenia, akým spôsobom to bude prebiehať. Pokiaľ hovoríme o platoch, tak v nových koeficientoch, ktoré budú platiť od budúceho roka, sme sa vyrovnali - čo sa týka pomeru platu k priemernej mzde v národnom hospodárstve - všetkým okolitým krajinám. Sme na tom lepšie ako Poľsko, určite lepšie ako Česko. Len vzhľadom na to, že v Česku lepšie funguje systém financovania nemocníc, majú zdravotnícke zariadenia väčší počet finančných prostriedkov, aby mohli nad rámec základnej tarify platiť svoj personál. Dúfam, že si to budeme môcť dovoliť aj my v roku 2024, keď má začať fungovať DRG systém. Nemocnice by tak mohli investovať do infraštruktúry, vybavenia či platov zamestnancov.

Napriek tomu, že hovoríte, že sme dobehli pri platových tarifách Česko, odborári tvrdia, že to neprinesie do systému ani jedného lekára navyše.

- Každý týždeň podpisujem uznanie vzdelania lekárov, ktorí študovali alebo pracovali v Česku. Tí lekári sa vracajú, aj keď nevieme presný pomer odchodov a príchodov. Vyše 83 % študentov ostáva na Slovensku, veľa ich študuje v Česku, ale pokiaľ ja vidím tie počty, tak je to každotýždenne 10 - 12 žiadostí, ktoré si tu pošlú lekári o uznanie kvalifikácie a vracajú sa späť do slovenského systému. Nie som si úplne istý, či aj u pána Visolajského na jeho oddelení v Nitre nepracujú tri lekárky, ktoré študovali v Brne. Podstatné však je nájsť spôsob riešenia, aby sme tých lekárov pritiahli viac.

Lekári majú odchádzať už v decembri. Z pohľadu verejnosti to vyzerá tak, akoby to medzi vami zamrzlo. Čo sa deje v zákulisí a prečo ste sa doteraz nedohodli?

- Neviem, ako to vyzerá zvonku, ale rokovania prebiehajú stále. Dohodli sme sa na tom, akým spôsobom budeme plniť jednotlivé body. Riešili sme aj otázku navýšenia počtu študentov na lekárskych fakultách. Stretli sme sa s dekanmi lekárskych fakúlt a čakáme na verdikt.