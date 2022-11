V parlamente bolo opäť dusno: Rekordné 6-hodinové hlasovanie! Prečo Kollár valcuje Matoviča?

Zdá sa, že je na koni. Hnutiu Borisa Kollára (57) sa darí presadiť v parlamente svoje záujmy, zatiaľ čo OĽaNO Igora Matoviča (49) má problém. Práve jeho hnutie je pritom víťazom posledných volieb do NR SR a má najviac poslancov.

Zatiaľ čo však Kollár dokázal pretlačiť dôchodkovú reformu, tak Matovičovcom zablokovali rovno viacero návrhov. Čo sa to deje a prečo sa stal Kollár hlavou súčasnej koalície?

Neštandardnú situáciu v parlamente ilustruje aj to, že z ničoho nič sa tam objavil návrh Kollárovho poslanca o tom, že by sa majiteľom vlekov a športovísk znižovala DPH o 10 %. To malo vraj posvätenie od ministerstva financií, no Kollár bol opozíciou obvinený, že to pomôže hlavne jemu samému, keďže vlastní lyžiarske stredisko.

„To nie sú lyžiarske vleky Borisa Kollára, nebuďte ako takí psi. Vyslovene zakusnutí... To je celý sektor,“ bránil sa Kollár. Šéfka koaličnej strany Za ľudí, vicepremiérka Veronika Remišová už avizovala, že ich poslanci v parlamente takýto návrh rozhodne nepodporia. Prekáža im práve naviazanie na Kollára.