Jedno obvinenie za druhým! Kolíková a Matovič si skočili do vlasov: Farizejstvo a absolútne zlo

Vládna koalícia legitimizuje zlo. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa toho dopúšťa tým, že spolupracuje s ľuďmi, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke fašistickej strany. Minister financií Igor Matovič ju obviňuje z farizejstva, keďže sama podľa neho v minulosti legitimizovala zlo v podobe Roberta Fica.

V nedeľnej televíznej debate Na telo na TV Markíza to už dlho tak neiskrilo. Kolíková vmietla šéfovi najsilnejšej vládnej strany do tváre, že jeho vládna koalícia závisí od hlasov Tomáša Tarabu a Štefana a Filipa Kuffovcov, ktorí sa dostali do parlamnentu na kandidátke fašistickej ĽSNS. „Títo ľudia popierajú koncentračné tábory, prípadne hovoria, že to bolo celé inak,“ hovorila Kolíková o politickom prostredí, v ktorom sa pohyboval Taraba s Kuffovcami.

„Prišli do parlamentu na kandidátke ĽSNS, a boli tam na zvoliteľných miestach,“ dodala Kolíková s tým, že hoci nemusia vyznávať všetky názory fašistov, výpovedné je už to, že sa k nim hlásili na kandidátku. Podľa Matoviča však Kolíková nemá čo rozdávať rady, keďže bola vo vláde s Robertom Ficom. „To, čo sme tu počuli, bolo moralizovanie od ženy, ktorá nemala absolútne žiadny problém robiť vernú štátnu tajomníčku vo vláde Roberta Fica. Je to ťažké farizejstvo, keď moralizuje človek, ktorý legitimizoval absolútne zlo,“ vyštartoval na Kolíkovú Matovič.