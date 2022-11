Halák nebol hlavným vinníkom! Môže sa fiasko zopakovať? Odborník: Muselo to tak byť nastavené naschvál

Ochromený parlament a poslanci namiesto práce lietajú po dovolenkách. To je dôsledok nielen nadpráce v podobe prepínania káblov, za ktoré si zlízol posmešky poslanec OĽaNO Róbert Halák, ale najmä zlého nakonfigurovania systému. Kde sa presne stala chyba, ako k nej vôbec mohlo dôjsť a čo NR SR urobí pre to, aby sa neopakovala?

Manipulovanie poslanca Haláka s káblami v parlamente sa stala predmetom ľudových vtipov a na niekoľko dní aj kľúčovou témou satirických stránok. Málo sa však vie o tom, že to, čo spravil Halák, mohol nedopatrením spraviť ktokoľvek. Kľúčovým problémom bolo podľa Kancelárie Národnej rady to, že systém bol zle nakonfigurovaný.

„Analýzou sa ukázalo, že sa jednalo o nedostatočne nakonfigurovaný protokol STP na jednom uzle počítačovej siete,“ odpovedala nám v tejto súvislosti Kancelária NR SR. Ako je však možné, že v takej kľúčovej inštitúcii si nedajú pozor na správne nakonfigurovanie systému? To nikto nevie a odborníci nad tým krútia hlavami. Kancelária NR nám nechcela povedať, koľko ľudí u nich dozerá na IT, je to podľa nej interná záležitosť.

Aj hovorkyňa NR SR Michaela Jurcová pritom hovorí, že kľúčovým problémom nie je zastaranosť systému, ale len to, že bol zle nakonfigurovaný. „Vzhľadom na rozsiahly počet komponentov počítačovej siete (prepínače, kontroléry, uzle siete) sa kancelária snaží o postupné obmieňanie jednotlivých komponentov v súlade s ich plánovaným životným cyklom s prihliadnutím na pridelené finančné prostriedky. Keďže sa v tomto prípade nepreukázala jednoznačná chyba zariadenia v počítačovej sieti, ale išlo o jej nedostatočné nakonfigurovanie, samotné odstránenie zdroja problému nemá priamy dopad na finančné prostriedky investičného charakteru,“ uvádza hovorkyňa.