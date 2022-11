Zásobuje Slovensko ruskú armádu?! Generál Macko len krúti hlavou: Sme na úrovni zlyhávajúceho štátu

Šokujúce zistenie! Slovensko vo vojne v našom tesnom susedstve zrejme nepodporuje len napadnutú Ukrajinu, ale aj ruského agresora.

Nejde síce o priamu podporu, do Ruska však majú od nás smerovať tisíce tovarov, ktoré Rusi môžu používať na vojenské účely. Je preto veľmi pravdepodobné, že sú využívané aj pri ruských útokoch na Ukrajine. Čo na to hovoria slovenské orgány a ako situáciu hodnotia odborníci?

S informáciami o vývoze ľahko zneužiteľných materiálov zo Slovenska do Ruska prišiel ako prvý Denník N a jeho český partnerský Deník N, podľa ktorých má ísť o veľmi rozsiahly problém. Do Ruska máme vyvážať okrem iného motory, ložiská a stroje, ktoré ruská armáda môže využívať v boji proti Ukrajincom. Má ísť o tisíce kusov rôzneho tovaru vrátane ocele do pásov tankov, náhradných dielov na vrtuľníky či výstuže do pneumatík nákladných áut.

Slovensko tým zrejme porušuje embargo EÚ. Vývoz je možný aj preto, že obchodníci tovary nedeklarujú ako tovar dvojakého určenia a cez colníkov teda bez problémov prechádza. V susednej Českej republike je pritom úplne iná situácia. Česi deklarujú nepomerne viac tovaru dvojakého určenia vyvezeného do Ruska, ale aj ho oveľa častejšie stopnú.