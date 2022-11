Ľudové hlasovania bývajú na Slovensku prepadákmi: 3 problémy s Ficovým referendom!

Slabá otázka, ktorá nikoho nepriláka. Aj tak hodnotia odborníci chystané referendum, ktoré inicioval expremiér Robert Fico (58) a jeho Smer.

Hlavným problémom podľa nich je, že občania sa v referende 21. januára budú môcť vyjadriť nie ku skončeniu volebného obdobia súčasnej vlády, ale len k tomu, či sa k tejto otázke budú môcť vyjadrovať v budúcnosti. Čo všetko už teraz svedčí o tom, že deviate referendum v histórii SR zrejme nebude úspešné?

Referendová otázka:

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné ukončiť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou ústavy?

(Za touto formuláciou nasleduje zoznam konkrétnych navrhovaných zmien ústavy v článkoch 73 až 98.)

1. Predpokladaná nízka účasť

V doterajšej histórii SR sa konalo len jedno úspešné referendum. Bolo to v roku 2003 a Slováci v ňom odobrili vstup do Európskej únie. Aj tento plebiscit bol úspešný len tesne - zúčastnilo sa na ňom 52 percent oprávnených voličov. Všetkých zvyšných sedem dopadlo neúspešne. Nie je veľa dôvodov domnievať sa, že práve chystaný plebiscit o možnosti skracovať volebné obdobie referendom by mal mať oveľa vyššiu účasť a tak byť úspešný.