Slovensko má za sebou prvé spojené voľby: 5 veľkých problémov, ktoré počas nich nastali

Prídu zmeny alebo si na to budeme musieť zvyknúť? Prvé spojené komunálne a župné voľby v histórii Slovenskej republiky ukázali, že ministerstvo vnútra aj štatistický úrad majú čo vylepšovať.

Problémy sa ukazovali od otvorenia volebných miestností, keďže v mnohých okrskoch najmä väčších miest sa tvorili dlhé rady.Najväčším pozitívom tak zostal fakt, že na krajské voľby dorazilo najviac ľudí v histórii, čo zvyšuje legitimitu županov.

1. Dlhé rady v mnohých miestnostiach

Už prvé správy počas volebného dňa opisovali, že mnohí ľudia sa nahrnuli do svojich okrskov pomerne skoro. K tomu ich nútili aj prebiehajúce jesenné prázdniny či snaha odísť mimo svojho bydliska pred sviatkami. V dôsledku tohto problému sa pred miestnosťami tvorili nevídane dlhé rady, ktoré boli doteraz pri tomto type volieb len zriedkavé. V Bratislave sa tak na krúžkovanie svojich favoritov čakalo aj viac ako hodinu. Podobné problémy hlásili komisie z viacerých, najmä krajských, miest. Za pochodu sa to kompetentní snažili riešiť aj pridávaním plént, za ktorými sa volilo. Podľa politológov by v hlavnom meste pomohlo aj vytváranie viacerých volebných miestností či posielanie vytlačených zoznamov kandidátov domov, čo by mohlo zároveň zvýšiť účasť.