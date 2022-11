Nové štiepenie v SaS: Liberálov opúšťa aj Klus! Aha, koľko ľudí už zo strany zdúchlo

Dalo sa to čakať. Výrazná tvár SaS Martin Klus (42) sa rozhodol pre definitívny odchod.

Naznačoval to už niekoľko týždňov, zatiaľ čo sa ho jeho šéf Richard Sulík (54) snažil prehovoriť. Klus kritizuje to, že liberáli odišli z vlády a sú ochotní koketovať s predčasnými voľbami, čo podľa neho nie je správne. Sú to dva mesiace, čo sa SaS rozhodla opustiť koalíciu vedenú Igorom Matovičom. Klus v posledných týždňoch otvorene hovoril, že sa mu takýto prístup kolegov nepozdával.

Presadzuje to, aby súčasná vláda vydržala do riadneho konca, keďže si myslí, že predčasné voľby by mohli dopadnúť ako v roku 2012, keď vyhral Smer. Odmietal tiež hlasovať za odvolanie Matoviča z pozície ministra financií, čo bola podmienka SaS na zotrvanie v koalícii ešte počas leta. „Moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu a odstúpiť z pozícií podpredsedu a tímlídra strany vychádza z pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne z otázky o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich,“ povedal Klus.

Naďalej však chce koordinovať svoje hlasovania v parlamente s SaS, ale bude už nezaradeným poslancom. Nedokázal totiž garantovať, že bude dodržiavať jednotu pri hlasovaniach v parlamente. Pre Nový Čas povedal, že zatiaľ nemá plán vstúpiť do inej strany. „Skôr zvažujem uchádzať sa o miesto v diplomacii alebo po skončení volebného obdobia návrat do akademického prostredia,“ uviedol Klus. Sulík povedal, že rozhodnutie výraznej tváre strany rešpektuje: „Martinovi Klusovi prajem všetko dobré.“

Ako sa odchádza z SaS

Apríl 2013 - ako prvá odišla skupina okolo Juraja Miškova, kde bol aj Jozef Kollár či Daniel Krajcer, tí založia stranu SKOK

Február 2017 - rozruch po neúspešnej kandidatúre na predsedu spustil aj odchod podpredsedu strany Jozefa Mihála, ktorý zakotví v strane SPOLU, teraz s SaS zase spolupracuje

November 2017 - Sulíka opúšťa aj Martin Poliačik, ktorý mieri do Progresívneho Slovenska

September 2019 - okolo poslancov Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka či Jozefa Rajtára vzniká nová platforma v SaS a neskôr už sa nedostávajú na kandidátku

Február 2021 - z SaS odchádza aj europoslankyňa Lucia Nicholsonová, ktorej sa nepáči, že sa za ňu strana nepostavila pri kritike čerpania eurofondov

Október 2022 - napokon končí aj podpredseda Martin Klus, ktorý prišiel o post štátneho tajomníka po tom, čo SaS odišla z vlády