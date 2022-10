Matovič prezradil, čo sa bude diať v prípade provizória: Položí to koalíciu na kolená?!

Koalícia sa dohodla, že bude pokračovať aj v prípade, ak sa nepodarí schváliť štátny rozpočet a krajina bude v provizóriu.

Povedal to líder OĽANO Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Nie je podľa neho čas na predčasné voľby a vydanie ľudí neistote. Podčiarkol potrebu doručiť pomoc ľuďom.

"Dohodli sme sa, že ideme bojovať. Či bude schválený rozpočet alebo nebude, nehodíme ľudí cez palubu a nevrhneme sa teraz do predvolebnej kampane," vyhlásil Matovič s tým, že si postoj vyjasnili aj so Sme rodina. Treba podľa neho zabojovať, aby udržali chod štátu aj v prípade provizória. Verí však, že vo finále sa rozpočet schváli. Nevie ešte, odkiaľ hlasy prídu. Ak za nejaký zákon zahlasujú nezaradení poslanci, neznamená to podľa neho hneď ich spoluprácu s vládou.