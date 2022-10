Odstavený parlament: Naozaj išlo o hackerský útok? Odborníci o tom, čo sa mohlo stať

Záhadný hackerský útok alebo zlyhali bezpečnostné systémy parlamentu? Problém, ktorý minimálne na niekoľko dní odstavil od práce najvyšší zákonodarný orgán v krajine, mohol mať viacero príčin. Stále nezavrhli ani možnosť, že šlo o kybernetický útok.

V rovnaký deň, dokonca aj v rovnaký čas, napadli aj parlament v Poľsku, kde si to okamžite začali spájať s hackerskými aktivitami Kremľa. Čo si o možných príčinách akútnych problémov s bezpečnosťou v NR SR myslia slovenskí odborníci?

Šéf parlamentu Boris Kollár v piatok vylúčil, že by za bezpečnostnými problémami v parlamente bol zastaraný hlasovací systém. Práve to bola pritom ešte vo štvrtok najviac skloňovaná možnosť, keďže na haprujúci systém sa už dlhé mesiace sťažovali viacerí poslanci. „Nebolo to tým, že máme 20-ročný systém. To vás môžem ubezpečiť,“ vyhlásil Kollár. Incident podľa neho už odstránili, no o tom, čo ho zapríčinilo, zatiaľ nechcel hovoriť.

„Bol to problém, ktorý tu teraz nebudem zverejňovať. Určite podajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Musia zistiť, či to bol úmysel, nedbanlivosť alebo len obyčajná ľudská hlúposť,“ povedal novinárom. Zatiaľ sa podľa jeho slov nevie, či šlo naozaj o hackerský útok.

„Hneď ako sa pripojili na sieť a chceli zistiť, čo sa deje, tak im to vyblokovalo a vypínalo laptopy,“ popisoval Kollár, čo sa vlastne dialo. Vo štvrtok prízvukoval, že z nejakého bodu vychádza signál, ktorý ruší systémy, počítače a hlasovacie zariadenia. „Nevieme dokonca ani obslúžiť poslancov v jedálni, pretože nám padli registračné pokladnice,“ dodal.

Viac nechcel prezradiť ani Národný bezpečnostný úrad. „Môžeme len potvrdiť, že sme od NR SR prijali hlásenie o kybernetickom bezpečnostnom incidente,“ uviedli. Keďže z okruhu vinníkov bol vylúčený hlasovací systém v parlamente, čoraz viac sa skloňuje, že mohlo ísť o hackerský útok, a tiež to, že nás, podobne ako Poliakov, mohli napadnúť hackeri z Ruska.