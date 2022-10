Dôchodcovia sú v napätí, začína boj o peniaze: Aká bude nová výška penzií?

Ako sa vám zmení výška dôchodku?! Práve v týchto dňoch prebieha v zákulisí parlamentu debata o tom, ako bude vyzerať podoba druhého dôchodkového piliera.

Tam majú Slováci miliardy eur, ktoré sa im zhodnocujú a neskôr z nich budú čerpať na dôchodku. Ekonómovia dlhodobo upozorňovali na problémy okolo tohto kľúčového produktu, minister práce Milan Krajniak (49) tak prichádza so zmenami. V parlamente však budú riešiť najmä to, či si nasporenú sumu budete môcť vybrať aj jednorazovo.

Vaše peniaze presunú

Napriek odporúčaniam si väčšina Slovákov sporí v tzv. dlhopisovom fonde. To znamená, že sa úspory zhodnocujú len o pár %. Posledné roky sa však úspory v akciách zhodnocovali o desiatky %, čiže pre mnohých boli výhodnejšie. Po novom preto budú všetky úspory ľudí do 54 rokov presunuté do výnosnejších fondov.

Stopka jednorázovému výberu?

Výrazné zmeny sa dotknú fázy, keď sa sporiteľom vyplácajú peniaze z druhého piliera. Prvých zhruba desať rokov na dôchodku sa vyplatí prvá polovica úspor, pričom mesačná dávka bude rovnaká. Potom začne sporiteľ poberať doživotný dôchodok.

Doteraz bolo pomerne veľmi využívanou možnosťou, že ľudia si vybrali časť peňazí na ruku a následne brali menšie sumy mesačne. Vládny návrh teraz ruší možnosť vybrať si túto časť naraz. V parlamente sa však nachádzajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré by to zaviedli späť napriek úvahám Krajniaka. Ak by prešiel návrh poslanca Petra Kremského z OĽaNO alebo Petra Cmoreja z SaS, takáto možnosť v zákone zostane. Kremský však navrhuje, aby sa takáto dávka zdanila.