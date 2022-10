Vláda schválila protiinflačnú pomoc: Týka sa aj vás? Pozrite si, kto dostane v novembri 100 eur

Desiatky tisíc ľudí sa môžu tešiť na príspevok od štátu. Vláda sa na rokovaní v stredu dohodla na tom, že v novembri úrady vyplatia stoeurovú pomoc ľuďom, ktorí majú najnižšie príjmy.

Celkovo ide o 15,6 milióna eur. Pomoc pôjde najmä pre nezaopatrené deti, ťažko zdravotne postihnutých či domácnosti v hmotnej núdzi. Krajniak uviedol, že jednorazovo sa zvýši príspevok na dieťa z 30 € na 100 € pre 24-tisíc detí.

Najväčšia skupina, asi 85-tisíc ľudí, však bude musieť o pomoc žiadať, a to pre nezaopatrené deti s určenou vyživovacou povinnosťou 150 €.

„Je to pravý opak helikoptérových peňazí, sú to cielené peniaze pre skupiny, ktoré to najviac potrebujú,“ zdôvodnil. Opozícia to kritizuje ako nedostatočnú pomoc.