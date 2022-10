Vzbura v SND proti Milanovej: Drlička hovorí o šikane, podržali ho herci aj manažment! Silné slová

Drsná dohra tvrdých slov! Z SND neodchádza len riaditeľ, ale celé vedenie, pričom ďalšie kroky zvažujú aj samotní herci. Taký je dôsledok rozhodnutia odvolať z postu riaditeľa kultúrnej inštitúcie Mateja Drličku (46) po jeho šokujúcich vyjadreniach v Budapešti.

Priznáva, že slová o tom, že „niektorí politici, bohužiaľ, stále dýchajú“, sú za hranou, herci či členovia vedenia SND však pripomínajú, že slovenská politická scéna je plná takýchto výrokov a nikto pre ne neodchádza.

Drlička ministerke kultúry Natálii Milanovej navrhoval, aby ho ponechala vo funkcii, kým nastúpi nové vedenie a bude mu môcť odovzdať agendu. „Ospravedlnil som sa aj jej, lebo som pochopil, že som aj ju dostal do zložitej situácie. Ponúkol som jej svoju demisiu, a zároveň som dal niekoľko návrhov. Ponúkol som alternatívu, aby ma potrestala skrátením môjho mandátu,“ hovorí Drlička. Navrhol aj to, aby mu znížila plat.

„Aj to bolo odmietnuté. Po našom rozhovore s pani ministerkou som sa dočítal, že som odvolaný k 1. novembru,“ opisuje udalosti Drlička. Na rozlúčke s divadlom za jeho chrbtom stáli desiatky hereckých es vrátane Tomáša Maštalíra, Kamily Magálovej či Milana Ondríka. Drlička sa sťažoval aj na to, že mu jeho takmer dvojročnú prácu na čele SND hatili politici. „Ten politický tlak bol naozaj obrovský, som rád, že to dnes môžem slobodne povedať, pretože už nie som v pozícii, že musím mlčať. Bol to niekoľkomesačný boj, ktorý sa dá definovať ako šikana zo strany štátu,“ povedal odchádzajúci šéf SND.