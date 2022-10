Boj o kreslo primátora slovenského Ríma: Pálčivé témy potrápili kandidátov! Ktorému dáte váš hlas?

Spojené komunálny voľby už klopú na dvere. Primátora si bude voliť i krásne mesto plné histórie na západe našej krajiny – Trnava. O stoličku primátora zabojuje niekoľko kandidátov.

V diskusnej relácii TA3 prehovorili muži, ktorí majú na tento post zálusk. Riaditeľ strojárenskej spoločnosti Branislav Baroš (nezávislý), súčasný primátor Peter Bročka (nezávislý), advokát Marián Galbavý (SaS, Sme Rodina, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska). Poslanec zastupiteľstva Matej Lančarič (nezávislý) a Zdenko Rosina (Národná koalícia, Nezávislí kandidáti).

Moderátor Peter Bielik kandidátov nešetril a pýtal sa ich na otázky, ktoré môžu byť pre mnohých voličov rozhodujúce. Každý z hostí tak mal možnosť vyjadriť svoj názor na danú tému a presvedčiť tak Trnavčanov o tom, že práve on by bo ten správy primátor.

Okrem iných tém sa v diskusii kandidáti venovali parkovaniu a financovaniu. Vďaka spoločnosti Newton Media, ktorá poskytla prepis diskusie, si prečítajte odpovede kandidátov na otázky k spomínaným témam.

Parkovanie

Mnoho miest na Slovensku má problémy s parkovaním a v istej miere sa s komplikáciami stretáva i Trnava. Trnavu pravidelne navštevujú i obyvatelia okolitých obcí, a preto je pre mesto kľúčové, aby malo dostatok parkovacích miest. Aké riešenia vidia kandidáti na primátora?

Zdenko Rosina

Tak čo sa týka parkovania, tak je to naozaj téma, ktorá je na širšiu debatu a kde by bolo dobré osloviť aj v podstate tých občanov mesta Trnava, ktorí by mali možnosť nejako navrhnúť aj nejaké riešenie, čo by videli pozitíva a aby to videli v podstate pozitívne. Buď by sa vytvorili nejaké parkovacie miesta, dajme tomu, že mimo zóny mesta Trnavy, ale teda neviem, či by s tým nejaký občan súhlasil, ktorý by si dával auto mimo mesta Trnavy.

Ja to vnímam skôr z toho pohľadu občana, ktorý vníma túto situáciu ako problémovú, keďže s tým parkovaním je naozaj veľký problém. Hľadať riešenie v tejto chvíli je to najdôležitejšie, ale neviem, že ktorá alternatíva by bola momentálne najlepšia. Či to vyrieši doprava, rozširovanie tých ciest, alebo jednoducho nejaké tie rezidenčné domy garážové mimo toho mesta, naozaj momentálne z tohto, z tejto pozície ja to neviem určiť.