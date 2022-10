Exprezident Andrej Kiska otvoril 13. komnatu, šokujúce priznanie: Uvažoval som o samovražde!

Prehovoril o démonoch minulosti. Bývalý prezident Andrej Kiska (59) sa po konci v politike stiahol domov do Popradu. Verejne takmer nevystupuje a venuje sa najmä svojej nadácii a novému projektu.

V aktuálnom rozhovore pre Denník N sa rozrozprával o tom, že zažíval takú depresiu, že dokonca uvažoval nad samovraždou. Kiska tvrdí, že prvé ťažké stavy mal pred 40-tym rokom života, teda pred 20 rokmi. V tom čase predal firmy, ktoré zakladal a začal sa venovať filantropii. „A pamätám si, že bolo obdobie asi štyroch-piatich dní, keď som sa dostával do stavu stále hlbšej a hlbšej depresie, ktorú som si na začiatku začal spúšťať sám, ale nevedel som sa z nej dostať. Ráno som vstal, odprevadili sme deti do školy, a zrazu som prišiel do svojej izby a bolo iba na mne, čo budem robiť. A stalo sa to, že som zrazu ležal, nedokázal sa rozhýbať, nedokázal som si pomôcť. Tak som sa zvalil a zaspal,“ rozpráva exprezident.

K životu ho potom prebrali deti, keď sa vrátili domov. „Ale keď už to tak šlo tretí alebo štvrtý deň, uvedomil som si, že sa moja osobnosť rozpadá ako domček z karát a že musím niečo urobiť. Niečo sa musí stať,“ opisuje Kiska. „Moje myšlienky boli bezútešné a chmúrne, dokonca sa tam zjavovali záblesky pocitu o zmysle života, o samovražde. Až som si povedal, že musím niečo urobiť. Našťastie som sa dokázal prebrať a začal som chodiť medzi ľudí. A to mi pomohlo, to bola tá vzpruha,“ skonštatoval s tým, že začal aktívne pracovať v nadácii a za dva-tri týždne bol zase v plnej forme.