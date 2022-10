Skeptická prognóza odborníka: Ako nám zmení ceny lacný plyn na burze? Na čo sa pripraviť

Klesli o tretinu! Po tom, čo v auguste dosiahli ceny plynu astronomických takmer 350 eur za MWh, prichádzajú z trhov dobré správy a za túto komoditu platíme oveľa menej. Na čo sa máme podľa odborníkov pripraviť od januára?!

Prvým pozitívnym faktorom, prečo ceny klesajú, je teplé počasie a, ako sa zdá, aj zima zrejme nebude nadpriemerne chladná. Druhou dobrou správou je, že európske zásobníky sú naplnené už na 92 % a do karát nižším cenám hrá aj rysujúca sa politická dohoda na zásah do cien plynu na európskej úrovni.

„Cena od augusta klesla na tretinu, je ťažké predpokladať, že by sa tento trend zvrátil v najbližšom období,“ vysvetľuje analytik portálu Dáta bez pátosu Ivan Bošnák s tým, že momentálne máme v Európe plynu dosť na tri mesiace a ďalší k nám stále dovážajú z USA, Alžírska či z Azerbajdžanu. Európa môže mať však čochvíľa opačný problém. Zvýšený záujem o dovoz LNG naráža na nedostatočné regasifikačné kapacity Európy, teda možnosti konverzie skvapalneného plynu späť na plynnú formu.

Podľa analytika na Slovensku je však choré, že cena pre domácnosti sa vyráta od minulého októbra do tohto septembra, takže do ceny plynu pre budúci rok budú zarátané aj rekordné augustové hodnoty. „Pre nás by malo byť dôležité, za koľko sme nakúpili a aká je cena teraz na trhu. Plyn, ktorý máme my v zásobníkoch, nie je za tie šialené ceny z augusta, my sme robili zásoby najmä do júla tohto roka,“ hovorí Bošňák s tým, že ľudia by sa nemali dať vydierať dodávateľmi.

„Radil by som ľuďom neplatiť preddavkové platby, ale platiť za reálnu spotrebu za daný mesiac, samozrejme, treba zmeniť zmluvu, ktorú máte podpísanú,“ dodal. Ľuďom by podľa neho mala vláda dať tzv. energetické šeky, tak, ako sa to deje napríklad v Nemecku.