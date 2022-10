Fica vypočúvala NAKA v prípade streľby: Zarážajúce slová šéfa Smeru! Bol terčom i on?

Návrh na zavedenie partnerského spolužitia z dielne SaS bol v rozpore s Ústavou SR. Myslí si to šéf Smeru-SD Robert Fico.

Poukázal na to, že by sa ním zrovnoprávnilo manželstvo so zväzkom dvoch osôb rovnakého pohlavia v spoločnej domácnosti, pričom manželstvo je v našej ústave zakotvené ako zväzok manželstva muža a ženy. Návrh nebol podľa neho dobre pripravený a vznikol zbytočný tlak na jeho prijatie.

Problém návrhu bol podľa Fica tiež v tom, že osobám v tzv. partnerskom spolužití by priznal inštitút bezpodielového spoluvlastníctva, ktorý môže podľa neho vzniknúť len v manželstve. Doplnil, že návrh SaS okrem ústavy prekračoval aj rámec programového vyhlásenia vlády.

Fico si myslí, že návrh dláždil cestu k adopcii detí homosexuálnymi pármi. Podporuje, aby sa vyriešili majetkové pomery a prístup k zdravotnej dokumentácii pre osoby, ktoré spolu žijú. "Ak sa to pripraví primerane, tak ako sa to očakáva, Smer-SD bude schopný niektoré aspekty spolužitia dvoch osôb rovnakého pohlavia bez problémov podporiť," doplnil.