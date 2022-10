Poslanec po hlasovaní netají sklamanie: Som nahnevaný, smutný a hanbím sa!

Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda strany Spolu – občianska demokracia Miroslav Kollár vyjadril sklamanie v súvislosti s návrhom na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia, ktorý nenašiel podporu poslancov v parlamente.

„Som nahnevaný, smutný a hanbím sa, že som členom takéhoto parlamentu. Návrh predstavoval kozmetickú úpravu, ktorá by uľahčila život tak hetero, ako aj homosexuálnym párom," napísal Kollár na sociálnej sieti. Návrh v parlamente podporilo 50 zo 133 prítomných poslancov.

„Neumožniť dvom ľuďom žijúcim v spoločnom vzťahu, bez ohľadu na pohlavie, dediť či v prípade zdravotných problémov, alebo úmrtia nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, to nie je ochrana konzervatívnych hodnôt, či tradičnej rodiny, to je číre zlo," uviedol poslanec.

Kollár je toho názoru, že parlamentná väčšina nezreflektovala teroristický útok na Zámockej ulici a nezmenila ani svoje diskriminačné postoje voči LGBTI komunite. „Je to smutná vizitka štátu, ktorý síce o sebe tvrdí, že je moderný a demokratický, ale v skutočnosti v ňom stále prevládajú predsudky a nenávisť," uzavrel Kollár.