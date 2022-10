Poslanci si uctili obete tragickej streľby: Dojemné, čo spravili na schôdzi

Poslanci Národnej rady (NR) SR si v úvode utorkového rokovania 72. schôdze uctili minútou ticha pamiatku dvoch obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave.

Poslanci zároveň na návrh Róberta Haláka (OĽANO) zaradili do programu schôdze uznesenie k silnejúcemu prejavu nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne voči LGBTI+ komunite a Židom. Zároveň poslanci vrátili do programu návrh novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS, ktorým by sa mohol zaviesť inštitút partnerského spolužitia.

K tragickej streľbe došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.