Po terore na Zámockej budú v parlamente rokovať o zákone SaS: Podporia návrh o partnerstve pre LGBTI?

Pohne vražda na Zámockej svedomím politikov?

V parlamente sa má na októbrovej schôdzi rokovať o návrhu SaS o tzv. inštitúte partnerského spolužitia. To by znamenalo priznanie práv ako dedenie či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie nielen heterosexuálnym párom, ale aj homosexuálom. Nový Čas zisťoval, ako sa k tomu postavia parlamentné strany.

Vyčíňanie teroristu na Zámockej ulici podľa všetkého pohlo ľadmi. SaS má v parlamente už dva mesiace návrh zákona o inštitúte partnerského spolužitia, ktorý by znamenal priznanie práv nielen heterosexuálom, ale aj homosexuálom. „Slovenská republika je jednou zo šiestich krajín EÚ, ktoré nemajú nijakým spôsobom upravené vzájomné vzťahy osôb rovnakého pohlavia,“ vyhlásil poslanec Ondrej Dostál.

Rokovať by sa o ňom malo na októbrovej schôdzi. „Nechceli sme ísť do návrhu, ktorý by bol pre nás prijateľnejší a oveľa širší. Chceme totiž vydať signál, že sme ochotní ako parlament priniesť aj dúhovej komunite dôstojné práva a priestor na partnerský život,“ dodala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Podľa nich ide o úpravu niektorých majetkových práv a niektorých životných situácií.

Ako sa k návrhu SaS stavajú zvyšné strany? Hnutie OĽaNO, ktoré aj napriek poslaneckým dezerciám stále ovláda takmer tretinu parlamentu, sa zatiaľ jednoznačne nevyjadrilo. Kritika však nezaznieva. Zatiaľ nejasná je aj situácia v druhej najväčšej koaličnej strane Sme rodina. Podľa šéfa jej poslaneckého klubu Petra Pčolinského najprv musia o tejto otázke rokovať, poslanecký klub sa podľa neho stretne pravdepodobne už v utorok. Stranícky šéf Boris Kollár sa vo víkendovej debate na RTVS vyjadril, že je za, ale ešte si to prejdú.