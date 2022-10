Matovič prerazil dno, reaguje na výzvu moderátora TA3: Výsmech LGBTI komunite! To myslí vážne?

Úkladná vražda mladých ľudí, Matúša a Juraja, otriasla Slovenskom a taktiež viacerými známymi osobnosťami. V nedeľu v relácii TA3 V politike sa tragédiou dotknutý moderátor Rastislav Iliev verejne prihlásil k LGBTI+ komunite a zároveň vyzval politických predstaviteľov, ktorí ku komunite patria, aby spravili to isté. Verí, že by to súčasnej situácii pomohlo. Igor Matovič jeho výzvu evidentne nepochopil.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič si nikdy nedá ujsť moment, aby mohol na sociálnej sieti zverejniť reakciu na aktuálne dianie. Svedčí o tom aj jeho posledný status na Facebooku, ktorý má byť reakciou na výzvu moderátora TA3 Rastislava Ilieva. Ten sa v živom vysielaní v relácii V politike prihlásil ku komunite LGBTI+ a vyzval k tomuto činu aj iných verejných činiteľov a umelcov patriacich k tejto komunite. Šok v priamom prenose! Moderátor TA3 sa verejne prihlásil k LGBTI komunite, k rovnakému kroku vyzýva politikov Predseda OĽaNO jeho výzvu zrejme nepochopil, pretože si v nedeľu večer zverejnil na profile nasledovný status: "SOM HETERO. Som muž a cítim sa ako muž. Pred 23 rokmi som sľúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom, aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Prepáčte," uviedol Matovič na svojom profile na Facebooku. Srdcervúca spoveď Dany, ktorej zabili milovaného Jurka († 27): Takto som sa dozvedela o smrti syna