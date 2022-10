Kto zahviezdil a kto sa prepadol? Nový prieskum odhalil, ktorému politikovi ľudia veria najviac! Sulík pohorel

Kto zahviezdil a kto sa prepadol? Nový prieskum agentúry FOCUS pre Na telo zisťoval názory medzi ľuďmi na to, kto z politikov je najdôveryhodnejším lídrom. Výsledky ukázali, že najpopulárnejší zostáva líder Hlasu Peter Pellegrini (47), ktorý tesne predbehol prezidentku Zuzanu Čaputovú (49). Po tom, čo SaS odišla z vlády, sa radikálne prepadol jej šéf Richard Sulík (54).

Prieskum hovorí o tom, že na Slovensku nie je politik, ktorému by ľudia viac dôverovali, ako nedôverovali. Najbližšie k tomu majú Pellegrini s Čaputovou, ktorí sú na prvých dvoch miestach. Oproti predchádzajúcemu meraniu však padli o tri, resp. dve percentá. Od februára 2022 konštantne rastie dôveryhodnosť bývalého premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica a dostal sa tak na tretiu pozíciu čím predbehol aj šéfa SaS Richarda Sulíka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ten len od mája klesol o 10 %, keďže ešte vtedy mu verilo 30 % ľudí na Slovensku. „Vyzerá to tak, že odchod z koalície výrazne ublížil Sulíkovi, keďže ho prestali mať radi práve voliči zostávajúcich vládnych strán. Slováci to teda nevyhodnotili ako správny postup a v SaS by sa mali zamyslieť, ako budú ďalej v opozícii postupovať. Ukazuje sa, že aj výrazná neobľúbenosť Igora Matoviča, na ktorého liberáli poľujú, Sulíkovi nezabezpečí percentá podpory,“ vysvetľuje politológ Tomáš Koziak.

Prekvapuje Fico

Porazeným možno nazvať aj premiéra Eduarda Hegera, ktorý bol v máji štvrtý najobľúbenejší, v októbri získal už len šieste miesto a 22 % podporu, čo je o päť bodov menej. „Môže to byť tým, že je nevýrazný manažér a v koalícii hrá akoby druhé husle, keďže všetci vedia, že podlieha roztopašiam svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča,“ komentuje Koziak.

Ten považuje za prekvapenie rast Ficovej dôveryhodnosti, keďže sa sústreďuje na podkopávanie orgánov činných v trestnom konaní a sám je obvinený. „Vidíme to aj na preferen­ciách Smeru, ktoré sa po páde po vytvorení Hlasu stabilizovali, čo je pre Fica výrazný úspech. Jeho aktuálna proruská a často nenávistná rétorika je však neakceptovateľná pre mnoho partnerov, a tak je jeho koaličný potenciál malý,“ dodáva Koziak.