Šok v priamom prenose! Moderátor TA3 sa verejne prihlásil k LGBTI komunite, k rovnakému kroku vyzýva politikov

Vražda Matúša a Juraja pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave otriasla celým Slovenskom. Chladnokrvný vrah si ich vytipoval iba pre to, že patrili k LGBTI komunite. Moderátor TA3 Rastislav Iliev sa v relácii V politike verejne prihlásil k LGBTI komunite. Spravil tak pri príležitosti svetového dňa coming outu.

Úkladná vražda Juraja a Matúša okrem toho, že odhalila obrovskú nenávisť, aká v našej krajine vládne, dosiahla aj niečo iné. Viaceré známe osobnosti, ktoré patria do LGBTI komunity, avšak doteraz si túto skutočnosť nechávali pre seba, sa rozhodli vyjsť s pravdou von a tak pomôcť tejto vyhrotenej situácii.

Ako uvádza TA3, pre tento neľahký krok sa rozhodol ich moderátor Rastislav Iliev, v priamom prenose v relácii V politike. Ako sám uviedol, spravil to pre náladu v spoločnosti, tragickú udalosť a jeho pocit, že hoci je toto rozhodnutie náročné, je v týchto časoch veľmi potrebné.

Iliev v relácii pripomenul viaceré nenávistné výroky politikov proti komunite LGBTI, ktoré vyšli z úst napr. Igora Matoviča, Richarda Sulíka, Borisa Kollára či Roberta Fica. "Tvrdia, že nepatríme na ulicu ale do ústavu, že sme nepriatelia a úchyláci a najradšej by nás izolovali. My sme však nezabudli a vy by ste nemali na to, že aj slová sú zbraň," pripomína moderátor.

Ďalej vyzval politických predstaviteľov, aby sa prestali skrývať za prázdne gestá na Facebooku, práve keď sa im to hodí. "Prestaňte riešiť samých seba a začnite sa konečne zaoberať tým, ako uľahčíte život LGBTI+ ľuďom, ako budete trestať tých, ktorí v online priestore legitimujú brutálnu vraždu vyšinutého mladíka a dennodenne sa nám vyhrážajú smrťou a v neposlednom rade, ako chcete chrániť nás všetkých, aby sa nič podobné nezopakovalo," dodal Iliev.