Ekonomický expert z KDH o Matovičovom rozpočte: Tak ten ho zvozil! Zlý vtip a vrchol nezodpovednosti

Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok vyznieva skôr ako návod na vstup Slovenska do rozpočtového provizória.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nielenže nahradil poctivú analýzu a opatrenia nič nehovoriacim číslom, ale navyše uťahuje kohútiky na nesprávnych miestach, keď ešte viac prehĺbi problémy zdravotníctva v kríze. Tvrdí to ekonomický expert a člen vedenia mimoparlamentného KDH Jozef Hajko s tým, že hnutie očakáva rýchle predloženie nového zodpovedného rozpočtu.

"Naozaj chce ministerstvo financií vstúpiť do nového roka s rozpočtovým provizóriom? Lebo návrh budúcoročného rozpočtu je pozvaním pre parlament neschváliť ho, keďže nerešpektuje platné zákony ani vlastné pravidlá," myslí si Hajko.

Návrh štátneho rozpočtu podľa neho ignoruje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Skonštatoval, že ak by ho na Ministerstve financií (MF) SR brali do úvahy, museli by počítať s tým, že od mája 2023 padnú z dôvodu vysokého zadlženia štátu všetky výnimky, vláda bude musieť žiadať o vyslovenie dôvery v parlamente, a potom prísť s návrhom vyrovnaného rozpočtu. Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, by podľa neho bolo schválenie návrhu zákona o dlhovej brzde.