Lekári odchádzajú z nemocníc, Visolajský prehovoril: Koľko už máme nachystaných výpovedí!

Budeme sa operovať sami? Už v piatok chcú stovky lekárov podať výpovede, keďže vláda neplní ich požiadavky.

Zopakovať sa tak môže situácia z roku 2011, keď bolo ochromené zdravotníctvo. Nový Čas sa zhováral so šéfom lekárskych odborov Petrom Visolajským, ako bude vyzerať situácia tentoraz.

Pred rokmi odišlo na protest z nemocníc 1 200 lekárov. Teraz by ich mohlo byť asi 1 500, presný počet šéf lekárskych odborov Peter Visolajský ešte zbiera. Jedno je však isté, masové výpovede by ochromili chod nemocníc. „Ak by sa to naplnilo, odišli by kľúčoví lekári z kľúčových oddelení a bez týchto lekárov nedokážu nemocnice fungovať. Takýto stav nemôže dopustiť žiadna rozumná vláda,“ vraví Visolajský.

Prečo lekári hrozia výpoveďami? „My to robíme s tým, aby sa konečne pohli veci v zdravotníctve dopredu, aby sa začali problémy riešiť. My sme do dnešného dňa k tým svojim ôsmim požiadavkám nedostali od pána ministra ani od vlády žiadny návrh riešenia,“ vraví Visolajský. V lete sa totiž lekárske združenie stretlo s ministrom financií Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom.