Napínavé odvolávanie ministra financií: Kde mohol Matovič ťahať za nitky?!

V parlamente sa v stredu popoludní začalo odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (49). To podal jeho bývalý koaličný partner SaS s odôvodnením, že nezvláda funkciu a Slovensko smeruje do rozpočtovej katastrofy.

O Matovičovi sa horlivo debatovalo niekoľko hodín, pričom potopiť ho mohla aj nedohoda so Sme rodina.

Matoviča sa snažili odvolať už dvakrát. Oba razy však prežil bez ujmy, keďže sa mohol oprieť o SaS, ktorá bola v koalícii. Tentoraz to bolo presne naopak, keďže liberáli po odchode z vlády podali návrh na Matovičovo odvolanie. Na to potrebovala opozícia aspoň 76 hlasov. Počas dňa to skôr vyzeralo na podporu 74 poslancov, čiže by dvaja chýbali.

Napriek tomu, že v minulosti dvaja z troch poslancov okolo Tomáša Tarabu (exĽSNS) hlasovali za Matovičov pád, teraz otočili a hovorili, že pravdepodobne tak nespravia.

Parlamentná rozprava sa začala o druhej v stredu, pričom v sále boli nastúpení niekoľkí ministri a svojho straníckeho šéfa prišiel obhajovať aj premiér Eduard Heger. „Poslanci, ktorí s návrhom na odvolanie prišli, na rozdiel od bežných ľudí neriešia, či budú mať z čoho platiť účty. Dnes dávajú prednosť sporu s Igorom Matovičom pred odložením politických tričiek, zjednotením, súdržnosťou vlády a parlamentu pri schvaľovaní nevyhnutnej pomoci občanom,“ povedal.